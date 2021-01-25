شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسمعتش عنها.. يعنى إيه خدمة جوجل News Showcase؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك شركة جوجل خدمة إخبارية تسمى News Showcase، وهي خدمة تدعم ناشري الأخبار من خلال الدفع لهم مقابل المحتوى العالي الجودة، حيث تقوم شركة جوجل بالدفع للشركاء المشاركين لتزويد القراء بوصول محدود إلى المحتوى المحمي بنظام الاشتراك لمستخدمي News Showcase.

وخدمة News Showcase تم إطلاقها في البداية في ألمانيا، حيث اشتركت بها عدد من الصحف الألمانية، كما تم إطلاقها في البرازيل، وبلجيكا، والهند، وهولندا ودول أخرى، وقد اشترك في هذا المنتج ناشرون من كل من الأرجنتين، وأستراليا، وبريطانيا، والبرازيل، وكندا، وألمانيا.

وتسمح هذه الخدمة للنشارين باختيار قصصهم وتقديمها، على خدمة "Google News " في أجهزة أندرويد، ثم في الأجهزة المحمولة التابعة لشركة أبل، فيما وصفها رئيس شركة جوجل قائلا: "يختلف هذا النهج عن منتجاتنا الإخبارية الأخرى، لأنه يعتمد على الخيارات التحريرية التي يتخذها الناشرون الفرديون بشأن القصص التي يجب عرضها على القراء وكيفية تقديمها".

وعندما تم إطلاق خدمة News Showcase، قالت جوجل: إنها تدفع مليار دولار لناشري الأخبار لرعاية المحتوى العالي الجودة داخل Google News وأجزاء أخرى من انتشارها عبر الإنترنت.