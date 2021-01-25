شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكارى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة ذكري عيد الشرطة الـ 69 والذي يوافق 25 يناير من كل عام وجاء هذا اليوم تخليداً لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيداً وثمانون جريحاً من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني المحافظة.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن رجال الشرطة المصرية كانوا ومازالوا يقدمون أروع الامثلة في التضحية والفداء من أجل حماية هذا الوطن وأن ما قدموه من تضحيات وبطولات سجلها التاريخ بأحرف من نور منذ أن رفضوا الاستسلام امام الاحتلال وكتبوا بدمائهم الطاهرة اسمي معاني البطولة والوطنية والفداء ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم بعزيمة لا تلين أو تنكسر ويبذل رجالها أرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم.

وأوضح الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يشارك في الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 بإصدار طابع بريد تذكاري يعبر عن دور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على الأمن، مشيراً إلي أن الطابع يتضمن شعار الشرطة ومرور 69 عاماً على معركة الإسماعيلية بالإضافة إلي مجموعة من أفراد الشرطة في وضع الاستعداد لحماية الوطن ويتوسط الطابع "امنك رسالتنا" وهي رسالة الشرطة المصرية العريقة التي توضح الهدف الذي تسعي إليه.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن، وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات.