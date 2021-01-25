شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 90.36 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.22 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.08 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 90.05 نقطة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.5% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأول خسارة أسبوعية فى عام 2021 ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي سيطرت على الأسواق ، بعد الانتقال السلس للسلطة فى الولايات المتحدة.

وأدى "جو بايدن" اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال خطاب تنصيبه دعا بايدن الأمريكيين إلى الوحدة ،وأكد على العمل دائما لصالح أعلاء قيم الديمقراطية فى بلاده ،ومن المتوقع أن ينفذ بايدن فاتورته المقترحة للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار على الفور.

ارتفعت العملة الأمريكية فى مستهل تعاملات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفعل عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تنامي المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.