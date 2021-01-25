شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع وصعود الدولار الأمريكي يكبح المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بدعم نشاط الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، ويكبح المكاسب صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى مستوي 25.76$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.46$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.39$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 1.6% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 26.04$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا قرابة 3% ،فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأول مكسب أسبوعي فى العام الجديد 2021 ، بفضل هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

مع العزوف عن المخاطرة فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع ، يركز معظم المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة ، خاصة المعادن النفيسة الذهب والفضة ، خاصة فى ظل تنامي المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وعزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية.