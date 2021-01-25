شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 11 شهرا بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، مع تنامي المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي 413.98 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا قرابة 0.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل آمال التحفيز الاقتصادي الضخم فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1% ، بفعل تجدد المخاوف حول أضرار جائحة فيروس كورونا.

تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية فى مستهل جلسات الأسبوع ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، مع تنامي المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الاثنين مرسوما بحظر السفر على معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل ، للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا ،وسيتم تطبيق تلك القيود أيضا على القادمين من أيرلندا ومعظم دول أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.4% ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من المستوي القياسي الجديد عند 3,861.45 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.25%.