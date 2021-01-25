شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بفضل نشاط طلب الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، ويكبح المكاسب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,866.02$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,854.83$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,849.25$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,875.11$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأول مكسب أسبوعي خلال عام 2021 ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع بفضل نشاط الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال الاقتصاد العالمي مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، بالإضافة إلى التوترات السياسية فى إيطاليا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وعزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 0.88 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,173.25 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 كانون الثاني/يناير الجاري.