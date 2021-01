«أدنوك للتوزيع»: افتتاح 64 محطة جديدة في 2020

أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في «سوق أبو ظبي للأوراق المالية»، عام 2020 وهي تفي بوعودها لعملائها بتوسعة شبكة محطاتها وتحديث سلسلة متاجر واحة أدنوك، ما يوفر لعملائها مزيدًا من الراحة وسط أجواء عصرية منعشة، حتى تُصبح كل زيارة يقومون بها إلى محطات خدمة أدنوك ذات مردود عال.

لقد كان العمل على توفير الخدمات بصورة أقرب وأسهل للعملاء هو المحرك الرئيسي الذي دفع الشركة إلى توسعة أعمالها في عام 2020، حيث افتتحت 64 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما يعنى زيادة إنجازاتها بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بعام 2019، وهو ما يتجاوز توجيه الشركة السابق للسوق بافتتاح حوالى 50-60 محطة جديدة. كما واصلت الشركة جهودها الرامية إلى توفير المزيد من الخيارات للعملاء، وتوجتها بافتتاح 62 متجرًا جديدًا.

وقد شهد العام زيادة ملحوظة في شبكة شركة أدنوك للتوزيع في دبي، بافتتاحها 20 محطة خدمة جديدة. تقع المحطات في قلب المناطق التجارية والسكنية، وتشمل مناطق الخليج التجاري، وند الشبا، والبرشاء، والسطوة، علاوة على افتتاح أول محطة من طراز أدنوك On the go في دبي في منطقة اليفرة. وشهدت جهود التوسعة الطموحة لشركة أدنوك للتوزيع تضاعف حجم حضورها في دبي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث ارتفع عدد محطات أدنوك في دبي من ست في أوائل عام 2020 إلى 26 محطة في نهاية العام.

يُوفر المفهوم الجديد للمحطات من طراز «أدنوك» On the go المخصص للأحياء السكنية، إمكانية الوصول إلى خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة، خاصة الأحياء السكنية والمناطق التي يصعب فيها بناء محطات الخدمة العادية، حيث تم افتتاح ما مجموعه 38 محطة في جميع أنحاء البلاد في عام 2020.

وعلاوة على ذلك، سرعت الشركة وتيرة النمو على الصعيد العالمي بإعلانها عن إبرام اتفاق نهائي للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، ما يؤكد التزامها بالتوسع في المملكة. وتخضع عملية الاستحواذ لشروط خاصة من ضمنها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وتنبع من استراتيجية النمو الذكي لأدنوك للتوزيع التي جعلت منها الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. وتقع محطات الخدمة الجديدة في المنطقة الشرقية، في مواقع تخدم كلاً من المسافرين على الطرق السريعة والأحياء السكنية على حد سواء. وسيتم تجديد المحطات الجديدة وفقًا للمعايير المعتمدة للعلامة التجارية العالمية لشركة أدنوك للتوزيع، وسيتم تدريب الموظفين على الالتزام بمستوى الخدمة المميز الذي تتسم به الشركة من أجل تقديم خدمات تزود بالوقود وبيع بالتجزئة عالية الجودة للعملاء، بما في ذلك متاجر التجزئة

تزامن تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الشركة مع تحسين تجربة تسوق العملاء، حيث تم على مدار العام 2020 تجديد ما مجموعه 100متجر واحة أدنوك، وهو ما يتجاوز توجيه الشركة السابق للسوق بتجديد حوالي 80-90 متجرًا. وقد منحت عمليات التجديد المتاجر إطلالة عصرية منعشة مع تقديم منتجات المخبوزات من الفطائر، والساندويتشات الطازجة، والقهوة المميزة المعدة على يد أفضل العمال المدربين إلى جانب قائمة طعام حافلة بالخيارات. وبالإضافة إلى ذلك، أتت شراكة الشركة مع شركتي خدمات التوصيل «طلبات» و«كاريدج» لتعني أنه أصبح بمقدور العملاء الطلب عبر الإنترنت من أكثر من 100 فرع واحة أدنوك في جميع أنحاء الإمارات، لتصل جميع طلباتهم مباشرة إلى عتبة منازلهم.

وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عامًا حافلًا بالتحديات، إلا أنه شهد مواصلة الإنجازات وتحقيق المزيد من القيمة المضافة لكل من العملاء والمستثمرين. ومن المقرر أن تواصل الشركة المضي قدماً في تطبيق سياسة توزيع الأرباح للعام 2020 وتوزيع أرباح مقدارها 2.57 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بالعام 2019، وذلك وفقاً لموافقة مجلس الإدارة والمساهمين.