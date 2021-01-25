شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات «فيستارا» الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مطار الشارقة عن استقبال الرحلة الافتتاحية لشركة طيران «فيستارا» الهندية، القادمة من دلهي، حيث ستقوم الناقلة بتسيير رحلة يومية إلى كل من مومباي ودلهي، وقد رحّب المطار بالرحلة الافتتاحية في احتفال مميز مع مراسم التحية التقليدية برش الطائرة بالماء.

وجاء اختيار شركة «فيستارا» لـمطار الشارقة نظراً لما يتميز به من موقع استراتيجي مميز، وما يوفره من خدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وبنى تحتية متكاملة، فضلاً عن عمليات التجديد والتوسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، والمرافق الجديدة التجارية والترفيهية، واستقطاب أحدث التقنيات التكنولوجية، والحلول المبتكرة، لتعزيز تجربة المسافرين، وتسريع تنفيذ إجراءات السفر.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يُعزز إطلاق الرحلات الجوية الجديدة بين الشارقة وكل من دلهي ومومباي، المكانة المميزة التي يحتلها المطار كمركز دولي للطيران. ستسهم هذه الرحلات في زيادة خيارات السفر، كما ستتيح للمسافرين القادمين من الهند فرصة مميزة لتعزيز تجربة السفر مع مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها المطار، إلى جانب فرص اكتشاف المعالم السياحية والترفيهية التي تعكس الموروث الثقافي لإمارة الشارقة».

وأضاف المدفع: «نحرص على توفير أعلى معايير الخدمات والتسهيلات لكافة عملائنا. إن استمرار مطار الشارقة في استقطاب شركات جديدة، هو دليل على ثقة العملاء بما يوفره من تجربة سفر آمنة وسلسة وممتعة في مختلف مراحل رحلاتهم».

من جانبه، قال ليزلي ثنج، الرئيس التنفيذي لشركة «طيران فيستارا»: «يسعدنا افتتاح خدماتنا اليومية بين دلهي والشارقة، ونتطلع إلى إضافة رحلات على خط مومباي - الشارقة في الأيام المقبلة، ونتوجه بالشكر لهيئة مطار الشارقة والعاملين في المطار على الدعم الكبير الذي قدموه لتسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتنا إلى الشارقة». وأكد أن الخدمات والتسهيلات التي حصلت عليها شركته من المطار جاءت وفق أعلى المعايير والجودة العالمية.