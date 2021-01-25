شكرا لقرائتكم خبر عن كيا سبورتاج تتربع على عرش مبيعات سيارات الدفع الرباعى SUV كأفضل سيارة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت السيارة الأشهر كيا سبورتاج على المرتبة الأولى فى تصنيف سيارات الدفع الرباعى SUV كأفضل سيارة فى تلك الفئة والأعلى مبيعًا فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "AMIC"، والذى اعد تصنيفا جديدا فى نسخته الجديدة، حيث وضعت أشهر سيارات كيا سبورتاج 2021 على رأس قائمة الSUV.

وحصلت السيارة على هذه المرتبة مدعومة بثقة عملاء كيا فى الطراز الأشهر سبورتاج، وهى الثقة التى تشكلت نتاج جهد سنوات طويلة من البحث والتطوير، فقد حرصت كيا خلالها على تقديم كل ما هو جديد فى مجال السيارات حتى اصبحت سبورتاج على قائمة السيارات الأكثر تفضيلا للمستهلك المصري. وطبقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات فإن سبورتاج تمتلك حصة من السوق المصرى لسيارات الدفع الرباعى تصل إلى نحو 17.9% من أجمالى السوق مما يعزز من مكانة كيا على القمة كانعكاس طبيعى لثقة العملاء بها.

وقال أحمد الخادم، رئيس قطاع السيارات لشركة كيا: "نحن فخورون بحصول كيا سبورتاج على المرتبة الأولى فى تصنيف SUV بالسوق المصرى والأكثر مباعا والذى يأتى انعكاسا للنجاح الذى حققته محليا وارتفاع الطلب عليها مما يعزز ثقة العملاء بالعلامة التجارية الأشهر. كما أن حصول كيا سبورتاج على المركز الاول، يزيد من مسئوليات كيا تجاه عملائها وضرورة استمرار العمل لتقديم كل ما هو فريد، خاصة فى ظل اهتمام قطاع كبير من المستهلكين بهذه الفئة من السيارات، وخاصة الشباب الذى دائما ما يحتاج إلى تقديم تجربة شيقة ومختلفة، وهو ما توفره السيارة الكورية ذات الاداء القوى كيا سبورتاج، حيث تأتى بأعلى درجات الرفاهية والأمان وتعتبر هى الحصان الرابح بتصميمها العصرى الرياضى كونها سيارة عائلية مجهزة بأحدث التجهيزات الداخلية والخارجية."

تتميز كيا سبورتاج بمحرك سعة 1600 سى سى يولد 140 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات والان متوفرة بـ6 فئات بأسعار تبدأ من 399.900 جنيه لتلبى جميع احتياجات السوق المصرى، وتأتى الفئة الأولى LX بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة و4 زجاج كهرباء ومرايات كهرباء ومفتاح ريموت بالإضافة إلى خاصية التحكم بالنظام الصوتى وبلوتوث من عجلة القيادة ومخرج USB ووسادة هوائية للسائق ونظام الفرامل المانعة للإنزلاق (ABS)، اما الفئة الثانية LX CAM فتأتى بأسعار 409.900، جم بالمواصفات السابقة بالإضافة إلى شاشة مقاس 8بوصة وكاميرا خلفية وتدعيم خاصية Android Auto & Apple CarPlay وحساسات ركن خلفية وحساس إضاءة

وتتوفر الفئة الثالثةLX FO بأسعار444.900 جنيه بالمواصفات السابقة بالإضافة إلى جنوط رياضية مقاس 17 بوصة ووسادة هوائية للراكب الأمامى ومثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة واشارات بالمرايات الجانبية بالإضافة إلى إضاءة (LED) بالمصابيح الأمامية تعمل عند إدارة المحرك. أما الفئة الرابعة LX FO¬+ فتأتى بأسعار 454.900 جنيه بالمواصفات السابقة بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية (وسائد جانبية مدمجة بالكراسى ووسائد ستائرية) وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات HAC / (DBCو) التحكم الإلكترونى بالثبات (ESC) وبرنامج تدعيم المكابح (BAS) ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة (VSM)

أما عن الفئة الخامسة Highline+ بسعر 489.900 جنيه فتأتى بالمواصفات السابقة بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما وتكييف أوتوماتيك ثنائى التحكم ومرايات ضم كهرباء ومرآة ذاتية التعتيم (ECM) ومفتاح ذكى (smart key) مع زر إدارة وإيقاف المحرك بالإضافة إلى إمكانية إدارة المحرك عن بعد وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد. وأخيرا الفئة السادسة Topline+ بسعر 529.900 جنيه فتأتى بالمواصفات السابقة بالإضافة إلى مصابيح امامية بإضاءة LED وفرش جلد وتحكم كهربائى لوضعية كرسى السائق فى 10 اتجاهات وتحكم كهربائى لوضعية كرسى الراكب الأمامى فى 8 اتجاهات هذا والإضافة إلى شنطة كهرباء ذكية الفتح وفرامل يد اليكترونية (EPB) وشاحن لاسلكى للهواتف ومصابيح خلفية LED

وتعد "كيا موتورز" (www.kia.com) هى مزوّد تجارب النقل عالمية المستوى، سعيًا لإلهام عملائها من خلال النقل. تأسست "كيا" عام 1944، لتكون حاضرة فى قطاع "الحركة" لأكثر من 75 عامًا. يعمل لديها 52,000 موظف حول العالم، مع حضورها فى أكثر من 190 سوقًا حول العالم، كما تتوزع معاملها على ستة بلدان، وتبلغ مبيعاتها حوالى ثلاثة ملايين سيارة كل عام. تتصدر كيا مسيرة التحول نحو السيارات المزودة بالطاقة الكهربائية والكهربائية بالكامل، وتطورّ مجموعة متنامية من خدمات النقل التى تشجع ملايين البشر حول العالم لاستكشاف أفضل أساليب التنقل.



سيارة كيا سبورتاج (1)



سيارة كيا سبورتاج (2)