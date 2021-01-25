شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر من الزجاج فى شهرين إلى 67 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته نهاية عام 2020 خلال شهرى نوفمبر وديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه 2019 ليسجل قيمته 67 مليون دولار بمعدلات نمو بلغت 33% فى نوفمبر و37% فى ديسمبر، ووفقا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء فى التقرير الشهرى فإن صادرات مصر من الزجاج تصل إلى ما يقرب من 95 دولة حول العالم، وتأتى أكبر 10 دول مستحوذة على صادرات الزجاج من مصر فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وهولندا، وأسبانيا، والسودان، وإيطاليا، بالاضافة إلى ألمانيا والجزائر والبرازيل ، وبريطانيا وشمال أيرلندا.

وأشار التقرير الذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إلى ارتفاع صادرات المواد المحجرية خلال نفس الفترة نوفمبر وديسمبر من عام 2020 وبلغت قيمتها 66 مليون دولار، بمعدلات نمو نحو 21% فى نوفمبر و24% فى ديسمبر، واحتلت الهند وأندونيسيا وايطاليا، وماليزيا، ولبنان وتركيا مقدمة الدول التى استحوذت على صادرات السلع المصرية من المواد المحجرية، من إجمالى 82 دولة يتم التصدير لها حول العالم.

وفى حصر لأكبر 10 دول تستحوذ على صادرات سلع مواد البناء المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2020 احتلت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول بإجمالى 342 مليون دولار، وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بإجمالى صادرات بلغت 106 مليون دولار، ويليها كندا بقيمة 93 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة السعوية بقيمة 49 مليون دولار، وأسبانيا 27 مليون دولار، وتركيا بقيمة 27 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون دولار، والسودان 27 مليون دولار، والهند 21 مليون دولار، ويأتى فى المرتبة العاشرة دولة ليبيا 37 مليون دولار.