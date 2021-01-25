شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يؤكد السعى للتحول الرقمى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، سعى الوزارة لتوظيف التحول الرقمى، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، فضلا عن تمكينه من متابعة ما يدور داخل كل مكتب عمل ومديرية فى لحظتها، وكذا ماذا يدور بداخلها من معدلات للعمل والإنجاز والتشغيل.

وأضاف سعفان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، أنه فى العام 2016 سألت عن استعداد الوزارة للتحول الرقمى، فجاء الرد بأن هناك مركز معلومات منذ العام 1990، لم يكن به أية برامج خاصة بالعمل، وتم الاتفاق مع الإنتاج الحربى لإحداث تحديث رقمى ووصلنا إلى الآن لإنجاز 40% من التطور والتحول الرقمى بالوزارة، والعام المقبل سنتخطى الـ 90%.

وتابع محمد سعفان، أن جميع أعمال الوزارة تتسم بالاستدامة، والأرقام قابلة للزيادة سنويا فيما يخص التشغيل، ورؤيتنا للتشغيل تعتمد على التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة المصرية، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى تطوير الموقع الإلكترونى للوزارة بالاشتراك مع وزارة الاتصالات والعمل على تشغيل الخدمات للمواطنين من خلال التواصل مباشرة on line

يشار إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أكد فى كلمته أن عمال مصر عازمون على استكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التى لن تكتمل إلا بسواعدهم وعرقهم.

وأضاف سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، أن مصر باقيةً ستظل شامخة قوية عصية على ألا تنكسر لأنها فى حماية رب العباد، وشعبها الصامد الأبى تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.