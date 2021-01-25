شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2358 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14055 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3361 نقطة.