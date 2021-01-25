شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت تصعد بنسبة 0.27% بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحاً 15.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5730.06 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحاً 17.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6255.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحاً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4695.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% رابحاً 11.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4877.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 384.5 مليون سهم بقيمة 51.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%.

في سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، شراء ما يقارب 35.3 مليون سهم ما يمثل نسبته 9.6% من إجمالي أسهم شركة زين البحرين بسعر 0.115 دينار بحريني للسهم الواحد، لتصبح نسبة ملكية مجموعة زين في شركة زين البحرين 65% بدلاً من 55.4%.

في سياق آخر أعلنت شركة أسمنت الهلال، تلقيها استقالة ممثلي شركة أسمنت السويس كل من سيد صلاح الطبطبائي، موريتزيو مانسي مونتنيرجو، خوسيه مايا ماغريبنا فاديلو بصفتهم الأعضاء الممثلين لشركة أسمنت السويس في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت الهلال.