شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تتراجع للجلسة الثالثة على التوالى.. وهبوط 27 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.33% خاسراً 35.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10671.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 166.1 مليون سهم بقيمة 511.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، 0.07%، على التوالي.

وفي سياق قررت شركة الخليج للتأمين التكافلي، فتح باب الترشيح لعضويــة مجلس الإدارة عن الدورة 2021-2023 وهو ما سبق الإفصاح عنه لعموم المستثمرين بتاريخ 20 يناير الجاري، خلال وسائل الإفصاح المختلفة، ولا يوجد أي قرارات أو أحداث جوهرية أخرى.

في سياق آخر أعلنت مجموعة QNB، استحواذها على حصة إضافية تبلغ 12.9 مليون سهماً عادياً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن بمبلغ يعادل 83.8 مليون دولار أمريكي، مما يرفع حصة QNB في رأس مال هذا البنك من 34.48% الى 38.57%، وقد تم تمويل هذه الحصة من مصادر البنك الذاتية وسيتم الاستمرار في تسجيل الإستثمار ضمن الاستثمارات في الشركات الزميلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.