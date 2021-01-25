شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 25-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، كما ارتفع سعر الذهب السعودى اليوم.

أدى انتعاش المعنويات في الأسواق العالمية إلى انخفاض الدولار اليوم الاثنين، في حين تعززت العملات العالية المخاطر بعد أن فاق تفاؤل إزاء خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحفيز تأثيرات كوفيد-19. وبدت معنويات السوق أكثر حذرا في نهاية الأسبوع الماضي إذ كشفت بيانات اقتصادية أوروبية أن قيود إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أضرت بأنشطة الأعمال، مما أدى إلى نزول الأسهم.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 224.87 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 223.94 ريال سعودى.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل استمرار الضغوط على الدولار، فيما يتابع المستثمرون حزمة التحفيز الكبيرة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1855.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند 1854.80 دولار. وقال المحلل المستقل روس نورمان "من الواضح أن الاقتصاد هش للغاية، لذلك هناك الكثير من الدعم للتحفيز المالي والنقدي، وعلى هذا النحو يظل الدولار ضعيفا نسبيا، مما قد يعزز الذهب".

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 224.87 ريال بما يعادل 59.94$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 206.13 ريال بما يعادل 54.95$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 196.76 ريال بما يعادل 52.45$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 168.65 ريال بما يعادل 44.96$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 131.17 ريال بما يعادل 34.97$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 112.43 ريال بما يعادل 29.97$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,993 ريال بما يعادل 1,864$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,574 ريال بما يعادل 419.60$

سعر كيلو الذهب

بنحو 224,867 ريال بما يعادل 59,942$