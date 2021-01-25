شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالختام للجلسة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.59% رابحاً 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 600.1 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.24% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.84%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.75%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، فيما تراجع سهمي مصرف السلام-البحرين، بي.أم.أم.أي بنسبة 1.33%، 0.27%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، حصول الشركة على الموافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركة الصادرة لغرض دعم السعر وتوفير السيولة ولمدة 90 يوم حتى 11 إبريل عام 2011.

في سياق آخر أعلن بنك مسقط، لديه تسهيلات ائتمانية مباشرة مقدمة لشركة أبونبيل بقيمة 2.1 مليون ريال عماني، كما لدى البنك أيضاً تسهيلات ائتمانية أخرى بقيمة مليون ريال عماني مقدمة لشركة أخرى ذات صلة بمجموعة درافيش ليبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات المرتبطة بالمجموعة 3.1 مليون ريال عماني.

في سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، نفيذ صفقة بيع على أسهم شركة زين البحرين، لعدد 35.3 مليون سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.115 دينار للسهم الواحد، أمس الأحد.