شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.26% بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحاً 7.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2723.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.4 مليون سهم محققة ما قيمته 253.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3290 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.83%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.21%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.41%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.7 مليون ورقة بقيمة 70.3 مليون درهم.

في سياق متصل أعلنت شركة دبي للتأمين، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، بمقر الشركة لإقرار النتائج المالية للشركة لعام 2020، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.