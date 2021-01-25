شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.885 بما يعادل 1.50 نقطة ليستقر على سعر 172.78 دولار، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 183.55 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 167.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد