شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.13% بما يعادل -0.25 نقطة ليستقر على سعر 191.94 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 183.50، ليستهدف مستوى المقاومة 206.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه