شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يظهر بعض العلامات الإيجابية – تحليل – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -0.54 نقطة ليستقر على سعر 61.33 دولار، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 63.52، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 83.07 إلى 31.98)، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 71.17 الذي يمثل نسبة 76.4%.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه