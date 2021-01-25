تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 25-1-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، مقابل 48.93 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

فيما شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، كما كان عليه أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.73 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.96 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.93 جنيه.

52.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.06 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.78 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.96 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.01 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.