شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 55.38 دولار لبرنت و52.26 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 55.38 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار8 سنتات أو ما يوازي 0.1%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.26 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وشهدت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين انخفاضا إذ أثار تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود وفقا لرويترز.

وكانت أسعار خام برنت الآجلة قد سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الأولي لها في أربعة أسابيع منخفضة بمقدار 0.2%.

وتلقت الأسعار بعض الدعم في الأسابيع الأخيرة من تخفيضات إنتاج إضافية تنفذها السعودية أكبر مُصدر في العالم. لكن المستثمرين يترقبون استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي، ما قد يؤدي لرفع واشنطن عقوبات عن صادرات إيران النفطية، ويعزز الإمدادات، وقال وزير النفط الإيراني يوم الجمعة إن صادرات بلاده من الخام زادت في الأشهر القليلة الماضية وإن مبيعاتها من المنتجات البترولية للمشترين الأجانب بلغت مستوى قياسيا مرتفعا على الرغم من العقوبات الأمريكية.