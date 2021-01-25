شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد الألمانية تتوقع عودة الاقتصاد لمستوى ما قبل كورونا بمنتصف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مسودة وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية واطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن يصل الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا في منتصف عام 2022.