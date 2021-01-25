شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد الألمانية تتوقع عودة الاقتصاد لمستوى ما قبل كورونا بمنتصف 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت مسودة وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية واطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن يصل الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا في منتصف عام 2022.
وقالت الوزارة في مسودة تقريرها الاقتصادي السنوي إن وضع الاقتصاد العالمي والقدرات الإنتاجية غير المستغلة والمؤشرات المبكرة تشير إلى مزيد من التعافي للاقتصاد الألماني.
وأضافت أن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام سبعة في المئة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، وهو ما يدفع نسبة الدين إلى 72.5 بالمئة في وقت تنفق فيه برلين المليارات من اليورو لتخفيف حدة الضربة التي سببها الوباء للاقتصاد.