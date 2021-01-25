شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شيلي في زيارة لأهرامات الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والاعاشة لبطولة العالم لكرة اليد، رحلة لمنتخب شيلي لزيارة أهرامات الجيزة، وعبر رئيس البعثة واللاعبين عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار في العالم، وأن زيارة الاهرامات كان حلم تتحقق.

وأكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الإحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

ويأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كافة وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الإحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالإجراءات الصحية.

وأكد الجميع إنهم سيقومون بإطلاع ذويهم وأصدقائهم بالذكريات الجميلة ومدي استمتاعهم بزيارة مصر وإنهم سوف يكررون الزيارة مرة آخري مع عائلتهم.