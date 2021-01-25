شكرا لقرائتكم خبر عن باركليز يرفع توقعاته لأسعار النفط فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط في 2021 اليوم الاثنين مدفوعا "بعوامل مؤقتة" مثل تحسن الطلب على الوقود في الشتاء بسبب برودة الطقس، خاصة في آسيا، وضعف الدولار.

وأبقى البنك على توقعه المتفائل لأسعار النفط في النصف الثاني من العام لكنه قال إن ظهور مخاطر ناجمة عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين وتلاشي مثل تلك العوامل المؤقتة قد يؤدي إلى تراجع الأسعار في الأجل القريب.

وقال البنك البريطاني إنه رفع توقعاته للسعر دولارين للبرميل في المتوسط بالنسبة لهذا العام. ويتوقع البنك أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 52 دولارا للبرميل وأن يبلغ سعر برنت في المتوسط 55 دولارا للبرميل.

ودفعت المخاوف إزاء إعادة فرض إجراءات عزل عام لمكافحة كوفيد-19 برنت للهبوط ثمانية سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 55.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 52.26 دولار للبرميل اليوم الاثنين.

كان الأمين العام لمنظمة أوبك قد قال إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي المفاجئ في وقت سابق من يناير قد يساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.

لكن باركليز لا يتوقع تمديد الخفض أحادي الجانب لأبعد من الربع الأول، ويتوقع بدلا من ذلك أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإمدادات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في المجمل في الربع الثاني وبواقع 1.5 مليون برميل أخرى يوميا في النصف الثاني من العام.