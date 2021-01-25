المالية: رسوم استخدام المنظومة الالكترونية للممولين المكلفين 325 جنيه سنويا

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الوقائع المصرية، نص قرار وزارة المالية، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018".

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع علي قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعلى القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018".

فقد تقرر: المادة الأولى : تحدد رسوم استخدام المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بالنسبة للممولين المكلفين بمبلغ 325 جنيه مصري سنويا (شامل الضريبة على القيمة المضافة).

المادة الثانية: تحدد رسوم استخدان المنظومة المشار إليها بالنسبة للممولين عير المكلفين بملغ قدرة 28.5 جنيه مصري ( شامل الضريبة علي القيمة المضافة) عن اشتراك الشهر الواحد.