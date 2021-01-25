شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 25 يناير 2021 استقرار ملحوظ، بمستهل تعاملات الأسبوع، وذلك عند 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وجاء استقرار الذهب فى السوق المحلى فى ظل استمرار تسجيل أونصة الذهب سعر يتراوح بين 1853 إلى 1855 دولار حتى الآن.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 696 جنيها. عيار 21 سجل 812 جنيها. عيار 24 سجل 928 جنيها. الجنيه الذهب 6496 جنيها. أونصة الذهب 1856 دولار.

واستقطبت الصين أكبر استثمار أجنبي مباشر في 2020 إذ تفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم على مدار العام، فيما استقطب الاقتصاد الصيني تدفقات بقيمة 163 مليار دولار، وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في تقرير إن التدفقات الصينية البالغة 163 مليار دولار العام الماضي تأتي مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة.

وفي 2019، تلقت الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 251 مليار دولار فيما جذبت الصين 140 مليار دولار، وتسارعت وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني في الربع الرابع، فيما فاق النمو التوقعات إذ أنهى عام 2020 الذي شهد ضربة فيروس كورونا في وضع جيد بشكل ملحوظ وما زالت مستعدا للتوسع على نحو أكبر هذا العام حتى مع تفشي الوباء العالمي بلا هوادة.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3% في 2020، لتصبح الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي تفادى انكماشا في العام الماضي، وفاجأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكثيرين بسرعة تعافيه من أزمة فيروس كورونا، لا سيما في الوقت الذي تعين فيه على صانعي السياسات التعامل مع توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وجبهات أخرى.

وماذا تعنى هذه التطورات لسوق الذهب؟، حدوث نمو فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى كبريات الاقتصاديات قد يؤثر على قرارات الشركات والمستثمرين الكبار حيث يجرى توجيه أموالهم وفقا لهذه المؤشرات، فكلما حدث اضطراب اقتصادي وتراجع الاستثمار المباشر كلما يلجأ الجميع للذهب كملاذ آمن والعكس صحيح أيضا.