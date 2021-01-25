شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليتخطى المتوسط المتحرك 50 ويقترب من اختبار المقاومة المحورية 56.65، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 52.30 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط