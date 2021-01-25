شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ليختبر خط مقاومة لحظية يظهر بالصورة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه عند 51.70 وتمتد إلى 49.70، مع التذكير بأهمية الثبات دون 53.05 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.70 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط