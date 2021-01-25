شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الذهب دعم قوي عند حاجز 1850.80، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه إلى جانب المقاومة 1871.55، وطالما أن السعر بين هذين المستويين، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يتم اختراق أحدهما ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي