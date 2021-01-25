الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 25-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الذهب دعم قوي عند حاجز 1850.80، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه إلى جانب المقاومة 1871.55، وطالما أن السعر بين هذين المستويين، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يتم اختراق أحدهما ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.

 

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1875.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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