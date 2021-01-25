شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليتجه نحو اختبار جديد محتمل لمستوى 1.3645، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مناطق 1.3815 على المدى القريب، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.3645 ثم 1.3580 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد