الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليختبر مستوى 1.2145، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 1.2064 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر لتخطي 1.2173 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2300.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2270

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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