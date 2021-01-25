شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليختبر مستوى 1.2145، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 1.2064 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر لتخطي 1.2173 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد