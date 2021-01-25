بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 15.55 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 55ر15 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5730 نقطة بنسبة صعود بلغت 27ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر383 مليون سهم تمت عبر 11966 صفقة نقدية بقيمة 4ر51 مليون دينار (نحو 6ر169 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 57ر12 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4695 نقطة بنسبة صعود بلغت 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر302 مليون سهم تمت عبر 7665 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار (نحو 9ر69 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر17 نقطة ليبلغ مستوى 72ر6255 نقطة بنسبة صعود بلغت 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر81 مليون سهم تمت عبر 4301 صفقة بقيمة 16ر30 مليون دينار (نحو 5ر99 ليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 2ر11 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4877 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر210 مليون سهم تمت عبر 4962 صفقة نقدية بقيمة 6ر17 مليون دينار (نحو 08ر58 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الديرة) و(أصول) و(فجيرة أ) و(انوفست) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (أموال) و(يونيكاب) و(المصالح ع) و(أهلية ت) الأكثر انخفاضا.