شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى لمواد البناء: ارتفاع صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة لـ2.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من "يناير-نوفمبر" من 2020 ارتفاعا نحو 56 % مسجلة 2.791 مليار دولار مقابل 1.790 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه تم خلال ال 11 شهرمن عام 2020 التصدير لنحو 30 دولة، وهناك ما يقرب من 5 دول استحوذت على 98.8% من إجمالى صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.6% بقيمة بلغت 1.943 مليار دولار مقارنة بنحو 1.198 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 62%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21.1 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 591 مليون دولار مقارنة ب 563 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5%، وجاءت "استراليا" في المرتبة الثالثة والتي شهدت الصادرات لها ارتفاعا ملحوظا مسجلة ما قيمته 187 مليون دولار مقابل 2000 دولار.

كما زادت الصادرات إلى "سويسرا" مسجلة ما قيمته 39 مليون دولار مقابل 8 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له وقد بلغت صادرات الحلي والأحجار الكريمة المصرية إلى "تركيا" نحو 12 مليون دولار مقابل 108 آلاف دولار، فيما احتلت"البحرين" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 10 ملايين دولار مقابل 4 آلاف دولار، تلاها "لبنان" بنحو 5 ملايين دولار مقابل 1.03 مليون دولار، واحتلت "المملكة العربية السعودية" المرتبة الثامنة بما قيمته 3 ملايين دولار مقابل 27 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 88%.