شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا فى الربع الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي بمعهد إيفو اليوم الاثنين إن اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا في الربع الأول من العام، في أحدث مؤشر على التأثير السلبي لإجراءات العزل العام على أكبر اقتصاد في أوروبا.