الاقتصاد

اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا فى الربع الأول من العام

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القاهرة - سامية سيد - قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي بمعهد إيفو اليوم الاثنين إن اقتصاد ألمانيا سيشهد ركودا في الربع الأول من العام، في أحدث مؤشر على التأثير السلبي لإجراءات العزل العام على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال فولرابه "الاقتصاد الألماني يبدأ العام بقليل من الثقة" مضيفا أن التأخير في تسليم لقاحات كوفيد-19 عزز الضبابية.

وتراجعت ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في يناير إذ عطلت موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 تعافي أكبر اقتصاد في اوروبا بحسب ما كشفه مسح اليوم الاثنين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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