شكرا لقرائتكم خبر عن 17 % ارتفاع صادرات مواد البناء خلال نوفمبر وديسمبر 2020 بإجمالى 987 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والسلع المعدنية والحراريات خلال شهر نوفمبر وديسمبر من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه لتسجل معدل نمو بلغ 17% خلال الشهرين، وبلغت إجمالى صادرات القطاع 987 مليون دولار فى نوفمبر وديسمبر، وذلك وفقا للتقرير الشهرى الصادر من المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصلت الخليج 365 على نسخه منه.

وجاء قطاع الحديد والصلب فى مقدمة القطاعات الأكثر نموا فى صادراتها بإجمالى 210 مليون دولار بمعدل نمو وصل إلى 99% بنهاية عام 2020 ، وجاء فى المرتبة الثانية قطاع الألمونيوم ومصنوعاته بمعدل نمو وصل إلى 81% وإجمالى صادرات بلغت 133 مليون دولار، وارتفعت صاردات الزجاج بنحو 37% لتسجل 67 مليون دولار.

وفى حصر لأكبر 10 دول تستحوذ على صادرات سلع مواد البناء المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2020 احتلت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول بإجمالى 342 مليون دولار، وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بإجمالى صادرات بلغت 106 مليون دولار، ويليها كندا بقيمة 93 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة السعوية بقيمة 49 مليون دولار، وأسبانيا 27 مليون دولار، وتركيا بقيمة 27 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون دولار، والسودان 27 مليون دولار، والهند 21 مليون دولار، ويأتى فى المرتبة العاشرة دولة ليبيا 37 مليون دولار.