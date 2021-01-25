شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 49% فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 48.5 بالمئة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي إلى 1.11 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الإثنين.