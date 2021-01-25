شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك التجارى يهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، الشرقية-ايسترن كومباني، الحديد والصلب المصرية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، جي بي اوتو، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 و100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2359 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14067 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3362 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أرابيا انفستمنتس هولدنج، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبوات الطبية.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة، أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة 3.49 مليون وثيقة بدلاً من 3.5 مليون وثيقة، تتعهد شركة مصر المقاصة باخطار البورصة فى حالة حدوث أى تغيير فى عدد الوثائق القائمة.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ شراء شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية لعدد 3.1 مليون سهم من أسهمها بسعر 7.18 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 22.5 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لحليج الأقطان، 71.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر 45 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين 5.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 5.1 مليون سهم، مليون سهم، 40.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، القابضة المصرية الكويتية 25 ألف سهم، 11229 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا حديد عز، أوراسكوم للتنمية مصر، شراء الأولى 10 آلاف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، ليصبح إجمالي أسهم الخزينة 910.48 ألف سهم، فيما باعت الثانية 500 ألف سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة على إلغاء فكرة إنشاء شركة لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية للغير والتي كان قد تم الموافقة عليها نوفمبر 2020 لما فيها من تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي مع مجموعة علاج السعودية، كما وافق على دراسة تكاليف توسيع مستشفى سبيد من 65 إلى 140 سريراً، ووضع تصور لتمويلها ذاتياً من الزيادة في الأرباح السنوية للعام الحالي، والذي يليه عن ما هو مخطط له في الخطة المستقبلية إن وجد.

ووافق المجلس على وضع آلية لتفعيل المادة 43 "التعامل مع مسائل جوهرية ما زالت في مرحلة التفاوض" من قواعد قيد وشط الأوراق المالية بالبورصة، لضمان الحفاظ على سرية المعلومات وعدم تسريبها في أيه مفاوضات مستقبلية محتملة قد تجريها الشركة.