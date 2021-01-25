شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: طرح 3 ملايين قطعة من «الجنيه» تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحية إعزاز وتقدير لـ «حُماة الأمن» وشهداء الواجب الوطنى لولا الدور المتعاظم لأبطال الجيش والشرطة.. ما تحقق الإصلاح الاقتصادى

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطنى الذين يُضَّحون بأرواحهم فى سبيل حماية الجبهة الداخلية، وإحباط المخططات الخبيثة لقوى الشر؛ فلولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل فى حفظ أمن الوطن، وسلامة المواطنين، وإرساء دعائم الاستقرار ما نجحت مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي منحت الاقتصاد القومى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع أزمة كورونا، وتخفيف حدتها، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وأشاد الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بالضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التى نجحت جنبًا إلى جنب مع الدور البطولى للقوات المسلحة فى كسر شوكة الإرهاب، والتصدى الحاسم لكل المحاولات البائسة لأعداء الوطن الرامية لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.

وأشار إلى طرح نحو 3 ملايين قطعة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة الجنيه تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام؛ تخليدًا لذكرى هذه المناسبة، التى تجسد التضحيات الغالية لأبطال الشرطة فى الذود عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه وأراضيه.

أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى بالأحداث التاريخية المهمة والشخصيات الرائدة والمؤثرة فى حياة الشعب المصرى، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية تُسهم فى إحياء هذه الذكريات الخالدة، لافتًا إلى الاهتمام أيضًا بتنمية الوعى الوطنى بالإنجازات غير المسبوقة، حيث تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح «سك» كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التى تستحق التوثيق، ومنها: «العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي»، وقد تم سك عدد من المشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.