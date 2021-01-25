شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الحرف اليدوية تسجل 208 ملايين دولار خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات الحرف اليدوية خلال عام 2020 سجلت 208 مليون دولار، وبلغت الصادرات للسوق التركى 32 مليون دولار، و18مليون دولار للسوق الأمريكى و24 مليون دولار للسودان.

وكان المجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية، أعلن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى دول وسط أوروبا وأمريكا، وذلك ضمن خطة موسعة تبدأ بالتدريب للحرفيين على التصنيع والتصميم، للخروج بمنتجات على أكمل وجه سواء للسوق المحلى أو السوق الخارجي.

وقال الدكتور الوليد الشامى رئيس المجلس فى تصريحات سابقة، حول نسب الزيادة السنوية للصادرات، أنه لا يمكن الحديث عن مستهدف بالأرقام أو النسب في المرحلة الحالية، لكن يجرى التركيز على خطط تطوير الصناعات اليدوية والحرفية.