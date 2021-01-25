شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء منتخبى السويد والنمسا يزورون منطقة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة أعضاء منتخبي كل من السويد، والنمسا لكرة اليد المشاركين في النسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير.

وحرص أعضاء المنتخبين خلال الزيارة، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أنه قد زار أعضاء منتخبات كل من فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة منطقة آثار الهرم وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.