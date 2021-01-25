شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولات المصرية: خطة لإنجاز كافة المشروعات الخدمية بالجيزة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محب سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك حرصا كبيرا على انجاز كافة المشروعات الخدمية بمختلف المحافظات، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحى بما يضمن توصيل الخدمة للمواطنيين .

وحول أحدث المشروعات التى سلمتها الشركة لخدمة المواطنين أضاف محب سالم لـ"الخليج 365" أنه تم إطلاق العمل فى محطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحى بالعياط بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بطاقة تصل إلى 30 ألف م٣ يوميا .

وأضاف سالم أن تكلفة المشروع بلغت نحو 200 مليون جنيه، وهو مشروع يساهم في حل مشكلة الصرف الصحى بمدينة العياط والتي سوف يعقبها وصول خدمة الصرف الصحي إلي عدد كبير من القري بمركز العياط خلال الفترة القادمة.

أوضح أن محافظ الجيزة قام بجولة بالمحطة، حيث أثنى على مستوى جودة تنفيذ الأعمال ووعد بدعم الشركة فى باقى المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، لافتا إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد اجتماعا لمتابعة معدلات التنفيذ وسير العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي الجارية بمختلف مراكز المحافظة؛ وبحث أليات الإسراع فى معدلات الإنتهاء من هذا الملف الهام فى أسرع وقت لما له من أهمية لدي المواطن.

وأوضح أنه تم استعراض الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لمحطات المياه والصرف الصحي ومعدلات الأداء والمستهدف تنفيذها خلال الفتره القادمة، وتم الإتفاق مع المحافظ على توقيتات محددة لنهو مراحل التنفيذ بهذه المشروعات بحد أقصى 30/6/2021 ووجه المحافظ بتذليل كل العقبات التى قد تواجه عرقلة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها.