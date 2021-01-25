شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.37% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 33 نقطة ليصل إلى مستوى 8862.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.24% خاسراً 64.07 نقطة ليصل إلى مستوى 26426.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 49.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.96%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.17%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأصيل" بنسبة 4.58%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.31%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 4.12%، فيما تراجع 39 سهماً على رأسها سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 2.11%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 1.23%، ثم سهم "العمران" بنسبة 1.03%، فيما تصدر سهم "بحر العرب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 73.4 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة القادمة التي تبدأ من 21 مايو عام 2021 وحتى 20 مايو عام 2024 لمدة 3 سنوات، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة.