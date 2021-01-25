شكرا لقرائتكم خبر عن 31 % تراجع فى واردات مصر من الملابس الجاهزة بسبب زيادة الإنتاج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصناعة والتجارة هبوط واردات الملابس الجاهزة من الخارج بنسبة 31 % خلال عام 2020 لتسجل 414 مليون دولار مقابل 544 مليون دولار خلال عام 2019 نتيجة زيادة الإنتاج المحلى.

وأرجعت غرفة صناعة الملابس، هذا التراجع فى الواردات إلى زيادة فى الإنتاج المحلى يقابله هبوط فى الطلب جراء ظروف جائحة فيروس كورونا، بحسب الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة وفق تصريحات خاصة لليوم السابع.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً الى ان هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الايجابية التى تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.

وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن هذه المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي القت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً انه على الرغم من توقف عجلة الانتاج في العديد من دول العالم إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الازمة وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الازمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الانتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الاسواق التصديرية والعمالة ايضاً.