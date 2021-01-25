شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن للمستهلك بين 13800 – 14000جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين 25-1-2021 أن سعر حديد التسليح يشهد استقرارا محليا وذلك منذ بداية العام، مضيفة أن معدل للاستهلاك متوسط بالرغم من الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد التسليح تتراوح بين 13500– 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الحديد شهدت موجة ارتفاع مع نهاية العام الماضي وذلك بعدما أعلنت عدد من المصانع المنتجة للحديد عن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بحسب ما أعلنت عنه مصانع الحديد، مؤكدا أن الدولة توفر كافة السبل من أجل عودة سوق مواد البناء لطبيعته، خاصة بعدما أن شهد ركودا كبيرا، خاصة بعد فرار وقف أنشطة البناء بسبب كورونا ولحين وضع الحكومة لاشتراطات البناء الجديدة والتي أعلنت عنها مؤخرا.