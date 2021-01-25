شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد ببساطة يعلن تفاصيل آخر شرائح قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمة أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع عن تفاصيل أخر شرائح قرض صندوق النقد الدولى والمتوقع أن تحصل مصر عليه فى بداية شهر يونيو 2021 الجارى ، ومصر مع بداية جائحة كورونا وحفاظا على برنامج الاصلاح الاقتصادى وما تحقق من معدل نمو 3.6% فى السنة المالية 2019-2020 وفى نفس الوقت حفاظا على المكتسبات التى تحققت من الاصلاحات الخاصة بالمنظومة الضريبية وسعر الصرف والاستثمار الأجنبى المباشر كان لازم مصر تتعاون مع صندوق النقد الدولى مجددا وتحصل على قرص بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة سنة .

وقال أحمد يعقوب ، حصلت مصر خلال الشهور الماضية على 3.6 مليار دولار من الشرائح الخاصة بالقرض على شريحتين الأولى 2 مليار دولار والأخرى 1.6 مليار دولار ، أخر شرائح قرض صندوق النقد من المتوقع أن تحصل عليها فى يونيو 2021 المقبل وهو خاص بدعم الاقتصاد المصرى فى مرحلة جائحة كورونا والحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادى وما تحقق على مدار 3 سنوات من 2016 حتى 2019 ، ومصر حصلت على 12 مليار دولار فى 3 سنوات .

وشرائح قرض صندوق النقد الدولى يستخدم فى عدة استخدامات ومنها الاحتياطى من النقد الأجنبى وأرلاصدته حاليا 40 مليار دولار ، ومصر تحصل عليها من خلال سندات دولية وتضم إلى أرصدة النقد الأجنبى فى البنك المركزى ويتم استخدامه فى الأزمات أو أقساط المديونيات الخارجية والتى لم تتأخر مصر على مدار تاريخها فى سداد أقساطها مع الجهات الدولية .

كما أنه مصدر من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة والتى تقوم بصرفها على الطرق والكبارى البنية الاساسية المدار المستشفيات وكل أوجة الانفاق ، وجزء أخر الايرادات ومنها الايرادات الضريبية و الجمركية ، ويتم تحويل 1.6 مليار دولار أخر أقساط صندوق النقد إلى مقابل بالجنية المصرى وقت سعر صرف الشريحة ودعم أرصدة الموازنة العامة للدولة ودعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى .