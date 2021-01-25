شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 25-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 25-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.07 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.04 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.02 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.06 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.03 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.