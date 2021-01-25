شكرا لقرائتكم خبر عن زين الكويت تشتري 35.3 مليون سهم من أسهم زين البحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين الكويتية" عن قيامها بشراء ما يُقارب 35.335 مليون سهم بما يُمثل 9.6% من إجمالي أسهم شركة "زين البحرين"، بسعر 0.115 دينار بحريني للسهم الواحد.

وأفادت "زين" في بيان لبورصة الكويتي، اليوم الاثنين، بأن حصتها في "زين البحرين"، سترتفع من 55.4% إلى 65%، بعد إتمام عملية الشراء.

وأشارت "زين" إلى أن صفقة الشراء سوف ينعكس أثرها على البيانات المالية المُجمعة للمجموعة، وسوف تقوم المجموعة بالإفصاح عن النتائج المالية المُدققة ضمن الفترة المُحددة في القوانين والتعليمات المعمول بها.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة- قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات- تراجعت إلى 502 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنةً مع 538 مليون دينار عن نفس الفترة من العام 2019.

وأشارت المجموعة إلى تراجع الأرباح الصافية إلى 132 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنةً مع 153 مليون دينار، عن فترة التسعة أشهر من العام 2019، بربحية 30 فلسا لكل سهم.