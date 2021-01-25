شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 660 ألف طن من الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، المشتري الرئيسي الحكومي للحبوب في المملكة، على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إنها اشترت 660 ألف طن من علف الشعير بمتوسط سعر 277.65 دولار للطن، للتسليم في مارس وأبريل.

وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية إنها اشترت إجمالا 385.635 ألف طن من القمح المحلي مع انتهاء موسم استلام المحصول.

وكانت قد ذكرت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، أنها أطلقت منصة موحدة لاستيراد الشعير تضم التأهيل للمهتمين من القطاع الخاص.