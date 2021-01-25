شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات للغذائية يبحث فرص تنمية الصادرات إلى تنزانيا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ندوة إلكترونية بعنوان "فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا" الأربعاء المقبل عبر الفيديو كونفرانس، وتهدف الندوة إلى توعية الشركات المصرية ومُصدرى الصناعات الغذائية المصريين بأهمية السوق التنزانى، حيث سيقوم المجلس بإستعراض تطور الصادرات المصرية خلال السنوات السابقة وأهم السلع المصرية التى يتم تصديرها.

كما سيقوم المكتب التجارى المصرى فى دار السلام تنزانيا باستعراض تركيب السوق التنزانى وآليات النفاذ إلى هذا السوق الإفريقى الهام، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المشاركين الخاصة بالسوق التنزانى.

وشهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نموا إيجابيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 3.2 مليار دولار محققة نسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020.

كما بلغت صادرات شهر نوفمبر 2020 قيمة 246 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 8% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أكتوبر 2020 حوالى 270 مليون دولار بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالى 314 مليون دولار بنسبة نمو 3% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الان في 2020 بقيمة بلغت 345 مليون دولار بنسبة نمو 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1722 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 محققة نسبة تراجع بلغت 2%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 448 مليون دولار محقق نسبة نمو 6% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 368 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 186 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 489 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.